Нападающий «Уфы» Игбун может перейти в ЦСКА
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун входит в сферу интересов московского ЦСКА.
Сообщается, что в переходе заинтересован генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. Функционер хочет компенсировать ЦСКА отказ перехода защитника «Уфы» Данила Кругового в московскую команду, который накануне стал игроком «Зенита».
Напомним, ранее Газизов сообщил об интересе к Игбуну со стороны двух команд, одна из которых из российского чемпионата.
Сегодня «Уфа» в рамках 7-го тура РПЛ сыграет с питерским «Зенитом». Расклады к данному матчу можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутболОбщество Башкортостан
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