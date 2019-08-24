Нападающий «Уфы» Игбун может перейти в ЦСКА

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун входит в сферу интересов московского ЦСКА.

Сообщается, что в переходе заинтересован генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. Функционер хочет компенсировать ЦСКА отказ перехода защитника «Уфы» Данила Кругового в московскую команду, который накануне стал игроком «Зенита».

Напомним, ранее Газизов сообщил об интересе к Игбуну со стороны двух команд, одна из которых из российского чемпионата.

Сегодня «Уфа» в рамках 7-го тура РПЛ сыграет с питерским «Зенитом». Расклады к данному матчу можно почитать в материале «Реального времени».