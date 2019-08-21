Нападающий «Уфы» Игбун может покинуть клуб, на игрока есть предложения от двух команд

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о поступивших предложениях на нападающего уфимского клуба Сильвестра Игбуна.

«По Сильвестру Игбуну есть предложения, но «Уфу» они не устраивают. Один заинтересованный клуб — российский, другой — иностранный. Нам бы не хотелось ухода этого футболиста. Суммы отступных за Игбуна нет», — сказал Газизов.

Ранее стала известен размер заработной платы Сильвестра Игбуна, которую он получает в месяц.