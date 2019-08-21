Нападающий «Уфы» Игбун может покинуть клуб, на игрока есть предложения от двух команд
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о поступивших предложениях на нападающего уфимского клуба Сильвестра Игбуна.
«По Сильвестру Игбуну есть предложения, но «Уфу» они не устраивают. Один заинтересованный клуб — российский, другой — иностранный. Нам бы не хотелось ухода этого футболиста. Суммы отступных за Игбуна нет», — сказал Газизов.
Ранее стала известен размер заработной платы Сильвестра Игбуна, которую он получает в месяц.СпортФутбол Башкортостан
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