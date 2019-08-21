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Нападающий «Уфы» Игбун может покинуть клуб, на игрока есть предложения от двух команд

15:41, 21.08.2019
Нападающий «Уфы» Игбун может покинуть клуб, на игрока есть предложения от двух команд
Фото: gorobzor.ru

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о поступивших предложениях на нападающего уфимского клуба Сильвестра Игбуна.

«По Сильвестру Игбуну есть предложения, но «Уфу» они не устраивают. Один заинтересованный клуб — российский, другой — иностранный. Нам бы не хотелось ухода этого футболиста. Суммы отступных за Игбуна нет», — сказал Газизов.

Ранее стала известен размер заработной платы Сильвестра Игбуна, которую он получает в месяц.

СпортФутбол Башкортостан
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