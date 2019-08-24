В Башкирии планируют арендовать машины скорой помощи за 32 млн рублей

Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф планируют нанять транспорт с экипажем для оказания скорой медицинской помощи за 32 млн рублей.

Заявки на участие будут приниматься с 16 по 27 августа, а аукцион состоится 29 августа. Финансирование будет осуществляться за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и за средства, полученные при осуществлении иной, приносящие доход деятельности от физических и юридических лиц.



Транспорт должен быть обеспечен на срок в два года — с 3 декабря 2019 по 3 декабря 2021 года. На смене должны быть пять автомобилей, общее количество часов в течение срока оказания услуги — около 87,7 тысяч. В среднем каждый час будет стоить 365 рублей. Автомобили скорой помощи должны быть класса В и выпуска не ранее 2019 года.

Ранее сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил водителям «Башавтотранса» ключи от 102 новых автобусов.