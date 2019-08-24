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Эксперт рассказал о возможных сроках введения сокращенной рабочей недели

06:32, 24.08.2019
Эксперт рассказал о возможных сроках введения сокращенной рабочей недели
Фото: pixabay.com

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в течение ближайших десяти лет в случае внедрения новых технологий и изменения технического уклада.

По словам директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, сокращение рабочей недели в ближайший год маловероятно. Но постепенный переход на автоматизацию и роботизацию поможет сделать некоторые рутинные процессы автоматическими.

Так же Калмыков отметил, что четырехдневная рабочая неделя не должна стать причиной сокращения рабочих мест. Более того, сокращение рабочей недели не должно означать, что человек будет меньше работать, пишут РИА Новости.

Ранее эксперты увидели в сокращении рабочей недели риск падения производительности труда.

ОбществоТехнологии
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