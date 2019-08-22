Эксперты рассказали о влиянии четырехдневной рабочей недели на экономику

Эксперты увидели в сокращении рабочей недели риск падения производительности труда. Принять решение о данной инициативе Минтруда должно до 30 сентября.

По мнению члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, негативной стороной четырехдневной рабочей недели станет падение производительности труда.

Также эксперты обратили внимание на пагубное отражение инициативы на здоровье людей. Некоторым придется работать не по 8, а по 10 часов, а значит, повысится нагрузка на организм, его износ.

При этом, если оставить четырехдневную рабочую неделю с восьмичасовым рабочим днем, то одним из главных последствий станет сокращение ВВП на 20%, пишут «Известия».

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуля отметил, что переход россиян на четырехдневную рабочую неделю не приведет к массовому ожирению населения и увеличению числа невротических расстройств.

