В Нижнекамск прибыла команда по хоккею из США «Питтсбург Эсмарк Старс»

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня в аэропорт Бегишево прибыли игроки американской команды «Питтсбург Эсмарк Старс» из штата Пенсильвания. Они примут участие в турнире по хоккею, посвященному 90-летию Н.В. Лемаева. Соревнования пройдут среди команд, игроки которых рождены в 2002—2003 годах. Организатором турнира выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК ТАИФ.

Игроков «Питтсбург Эсмарк Старс» встретили традиционными песнями и танцами, а также угостили чак-чаком. Завтра для них проведут ознакомительную экскурсию по Нижнекамску, а уже 25 августа, в 19.00, американцы встретятся на льду с «Нефтехимиком».

В этот же день, в 18.30, в ледовом дворце «Нефтехим Арена» состоится открытие турнира. Заявки на участие в соревнованиях подали команды: «Нефтехимик» (Нижнекамск), Esmark Stars (Питтсбург, США), «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтяник» (Альметьевск) и «Авангард» (Омск). Матчи продлятся до 29 августа. Вход на все игры бесплатный.