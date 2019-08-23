Дмитрий Комбаров: «Шутим над Соболевым, что ему пора в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался об игре своего партнера по команде нападающего Александра Соболева.

«Не зазнался ли Соболев? Эту тему можно было бы поднять, если бы он три-четыре сезона так отыграл, а так, у нас шесть туров только прошло. У него в карьере все только начинается, зазнаваться рано.

В команде по поводу Соболева были шутки и от Божовича, и от ребят. Про «Реал», «Манчестер Юнайтед», что надо туда перебираться. А что, габариты хорошие, английская лига ему подошла бы. Более техничные лиги вряд ли, а вот английская для Соболя — нормально», — сказал Комбаров.

Сам Александр Соболев недавно признался, что не намерен уходить из «Крыльев Советов».