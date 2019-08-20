Александр Соболев: «Уходить из «Крыльев» пока не собираюсь»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, несмотря на интерес со стороны больших клубов, не уйдет из команды нынешним летом. Об этом форвард заявил в интервью «Спорт-Экспресс».

— Вы в курсе, что во время матча «Ростов» — «Крылья» за вами следили скауты «Галатасарая»?

— Никак не воспринимал эту информацию. В СМИ много чего пишут. Если честно, даже как-то не обратил на это внимание.

— Есть вероятность, что уже летом вы уйдете из «Крыльев»? Интерес к вам наверняка имеется.

— Думаю, что не уйду. Никуда пока не собираюсь. Меня все устраивает в «Крыльях».

— Правда, что вами серьезно интересовался ЦСКА и рассматривал вас в качестве возможной замены Чалову?

— Это опять же слухи. Никаких предложений не было.

— В прошлом интервью вы сказали, что в будущем готовы играть даже в предпоследней команде английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» — приемлемый вариант?

— Да, конечно. Мечта поиграть в Англии жива, — сказал Соболев.