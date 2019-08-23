Елизавета Туктамышева: «Тренирую два тройных акселя в произвольной программе и один — в короткой»

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на открытой тренировке в Санкт-Петербурге рассказала о своих программах на следующий сезон.

— Короткая программа получилась в необычном для меня жанре. Такое раздумье идет через весь прокат. Философская программа получилась. Если честно, она мне очень нравится. В произвольной у меня джаз Востока. Есть нотки восточной женщины, определенная игривость.

— Произвольную помогала ставить Ше-Линн Бурн?



— Нет, она ставила короткую. Весь костяк остался от нее, сейчас решаем вопрос с музыкой. Может, поменяем, пока вопрос не решен. Работать с Бурн мне очень понравилось. Это было непросто, у нее абсолютно другой стиль работы. Было круто, правда! Я бы хотела еще с ней поработать, поставить несколько программ.



— Мишин сказал, что у вас в произвольной два тройных акселя.



— Да, на тренировке решили после короткой не делать, а так я действительно тренирую два тройных акселя. В короткой планируем один тройной.

— В соцсетях вы наверняка сталкивались с комментариями, где критикуют вашу новую произвольную программу. Говорят, что там нет ни музыки, ни хореографии. Можете ответить критикам?



— Это веселая, легкая музыка. Для зрителя программа будет легко восприниматься. В Эстонии это был второй прокат после короткой. Я катала без элементов, без правильного настроения для этой программы.



Поэтому реакция была абсолютно нормальная. Программа не выглядела так, как должна. Давайте я откатаюсь на прокатах, надеюсь, удачно. После этого уже будем обсуждать. Сама программа мне нравится и кажется хорошей. Надеюсь, зрителям она тоже понравится, — сказала Туктамышева.

Напомним, ранее стало известно на каких этапах Гран-при следующего сезона будут стартовать Загитова, Туктамышева и Медведева.