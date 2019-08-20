Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии, Туктамышева — в Америке и Китае

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал составы участников на все этапы по фигурному катанию в предстоящем сезоне.

Алина Загитова примет участие в двух этапах Гран-при. С 1 по 3 ноября она выступит во Франции, а с 22 по 24 ноября на NHK Trophy в Японии.

Елизавета Туктамышева выступит на этапах в Америке (с 18 по 20 октября), а также в Китае (с 8 по 11 ноября).

Евгения Медведева начнет свои выступления на Гран-при в Канаде (с 25 по 27 октября) и примет участие на российском этапе (с 15 по 17 ноября).

Напомним, ранее стало известно, что Туктамышева выступит на Challenger Lombardia Trophy в Италии.