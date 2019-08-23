Ассоциацию автотранспортных предприятий Татарстана возглавил бывший корреспондент ТНВ Сергей Темляков

Создать Ассоциацию автотранспортных предприятий РТ решили сами перевозчики на общем собрании. В организацию уже вступили все предприятия Казани, которые занимаются перевозкой пассажиров на автобусе. Возглавил ассоциацию Сергей Темляков — бывший корреспондент аналитической передачи «7 дней» на телеканале ТНВ, экс-корреспондент телеканала «Эфир».

— Во-первых, ассоциация будет представлять интересы автотранспортных предприятий. Во-вторых, будет проводить работу с населением, потому что возникают разные вопросы — кто-то хочет предложить нововведения, кто-то рассказать об инциденте. К примеру, произошла какая-то ситуация с кондуктором — он нахамил пассажиру. Если речь идет о частном случае, Комитет по транспорту, конечно, будет рассматривать его. Но это же можно решить на уровне самих перевозчиков. Когда будут поступать жалобы, будем разбираться в каждой конкретной ситуации, — рассказал «Реальному времени» Сергей Темляков.

На данный момент для ассоциации подбирают офис. Кроме того, создается интернет-сайт и страницы в соцсетях, где будет представлена Ассоциация автотранспортных предприятий РТ.

Напомним, транспортная реформа проводится в Нижнекамске. В частности, будет запущен новый маршрут и привлечен частный перевозчик.