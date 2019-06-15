Экс-канцлер Шредер назвал законным воссоединение Крыма с Россией

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло на законных основаниях.

По его мнению, полуостров был присоединен к РФ в рамках «правовой основы». В качестве аргумента он привел референдум, который был проведен на территории Крыма.

«Воссоединение было совершено с одобрения населения, а значит, это нельзя рассматривать как агрессию со стороны России», — цитирует Шредера газета Bild.

Также бывший немецкий лидер указал на необходимость соблюдать минские соглашения, которые лежат в основе урегулирования ситуации на Украине.

Напомним, ранее Шредер пожаловался на американскую оккупацию Германии.