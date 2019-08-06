У AliExpress в России появятся офлайн-магазины в салонах связи

У интернет-гипермаркета AliExpress появился российский партнер, который будет размещать в своих магазинах витрины компании с образцами товаров. Покупатели смогут заказать понравившийся товар, просканировав его QR-код.

Первые 30 витрин китайского гипермаркета уже открылись в салонах Tele2 в Казани, Москве, Челябинске, Екатеринбурге. К концу 2019 года их должно уже быть около тысячи, сообщают «Известия».

На витринах можно будет увидеть смартфоны, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты. Интернет-гигант с помощью такого формата помогает сделать покупателю осознанный выбор. Товар можно рассмотреть, протестировать и при этом купить по цене площадки.

Также AliExpress не исключает возможность сотрудничества с компаниями, которые занимаются выдачей заказов из интернета. Это поможет сориентироваться в поисках дорогого товара: одежды, аксессуаров, техники.

Ранее сообщалось, что интернет-гипермаркет AliExpress запускает сотрудничество с российским малым и средним бизнесом.