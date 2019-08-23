Госсовет Татарстана обсудит законопроект о дате свержения татаро-монгольского ига

Комитеты Госсовета РТ по госстроительству и по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 26 августа обсудит федеральный законопроект, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

С инициативой установить день выступают власти Калужской области. В пояснительной записке говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве», пишет «Коммерсант».

Напомним, законодательное собрание Калужской области в 2017 году уже общалось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением установить памятную дату 11 ноября как День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Однако тогда депутаты Госсовета Татарстана выступили против данной инициативы.