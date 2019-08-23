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В России продлили действие правил уничтожения «санкционки» на год

13:30, 23.08.2019
В России продлили действие правил уничтожения «санкционки» на год
Фото: pxhere.com

Правительство продлило до конца 2020 года действие правил уничтожения запрещенных к ввозу в Россию продуктов из США, Евросоюза и ряда других стран.

Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в 2014 году был введен запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Продуктовое эмбарго стало ответом Москвы на санкции, принимаемые этими странами в отношении РФ.

В июне президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго на период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Он заявлял, что Россия выиграла от санкций и антисанкций, поскольку научилась производить многие товары самостоятельно.

Общество
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