Хештег #WorldSkills Kazan 2019 установили под стенами Казанского кремля

Сегодня у подножья Казанского кремля установили хештег #WorldSkills Kazan 2019. Он должен послужить основой для своеобразной фотозоны, где казанцы и гости города будут фотографироваться на фоне кремля.

Фотозона стала дополнением объемных цветочных композиций в виде гигантских шаров, сердец, фигур Алмаза и Алтына — символов предстоящего мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, сообщает сайт мэрии города.

Напомним, на этой неделе в Казань прибыл технический директор WorldSkills International Джейн Стоки. Под ее руководством начнется проверка готовности 56 площадок соревнований мирового чемпионата рабочих профессий.

