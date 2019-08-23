Вячеслав Войнов: «Кокорину и Мамаеву ломают карьеры, а где-то в баре драка, и никому ничего не будет»

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов рассказал о своем отношении к ситуации вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— После того что с вами произошло, как вы смотрите на историю Кокорина и Мамаева, из которых тоже сделали козлов отпущения, впаяв им хулиганство? Вам их жалко?

— Стараюсь не комментировать и не лезть, потому что не знаю, что было на самом деле. Я сам находился на их месте. И знаю, что все вокруг лепят все, что думают. Очень много фантазии вокруг.

Мое первое мнение — ну вот, доигрались. Кокорин с Мамаевым и раньше попадали в сомнительные истории. Но когда это переросло в два, три месяца, а теперь — в год… Это какой-то кошмар.

Именно в эту секунду где-то в одном из баров России происходят драки. И за это никому ничего не будет. А этим ребятам ломают карьеры.

Я не оправдываю то, что они сделали. Так нельзя себя вести. Но… Вы сами все понимаете, — сказал Войнов.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.