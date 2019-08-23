Михаил Гершкович: «Отсутствие Семака не должно сказаться на «Зените» в матче с «Уфой»

Известный тренер Михаил Гершкович дал свой прогноз на матч 7-го тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

«Все-таки Семак уже не игрок, а тренер, решать исход матча будут те, кто на поле. Сергей Богданович готовит команду и, думаю, его отсутствие на скамейке не должно серьезно сказаться на «Зените».

У питерцев отличный состав, и «Уфе» будет достаточно сложно зацепиться даже за ничью, несмотря на то, что она играет дома. Тем более «Зенит» очень мотивирован после ничейного результата в игре с «Ахматом», — приводят слова Гершковича «Известия».

Встреча состоится в субботу, 24 августа, в 16.30 в Уфе.

Напомним, ранее стало известно, что Малком и Дриусси точно пропустят матч против «Уфы».