Сергей Семак: «Малком и Дриусси травмированы, остальные готовы сыграть в Уфе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке питерской команды на матч 7-го тура РПЛ против «Уфы».

«Дисквалификация неожиданной не стала. Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем то наказание, которое есть. Мы будем продолжать делать то, что должны делать, заниматься своими прямыми обязанностями.

Все, кто готов, полетят на игру с «Уфой» и будут готовиться к игре. Никаких проблем и противопоказаний к синтетическому газону ни у кого нет. Конечно, есть игроки, которым нежелательно играть на синтетике в некотором роде. Поэтому будем соизмерять степень риска, но чтобы кто-то не мог играть на таком поле, такого нет.

Сложно переключаться с одного поля на другое, но все команды в одинаковых условиях. Все, кто ездит в Уфу, все сыграют на таком газоне. В этом отношении условия для всех равные. Точно не сыграют Дриусси и Малком — это два игрока, которые не смогут помочь в этой игре. Шатов с сегодняшнего дня начинает заниматься в общей группе.

По поводу пропущенных голов, это было в первых турах, в дальнейшем «Уфа» играла уже организованно. Дома играют хорошо, обыграли «Ростов». Есть игроки, которых я не знаю, хотя большинство из футболистов мне знакомы прекрасно. У них имеются игроки с хорошим атакующим потенциалом, поставленным ударом со штрафных, издали. Есть игроки быстрые, которые могут убежать в контратаку, прежде всего, Слай. В остальном, я думаю, все уже друг друга изучили и знают, у кого какие сильные и слабые стороны. Но одно дело понимать и другое — как их использовать», — сказал Семак.

Встреча между «Уфой» и «Зенитом» пройдет в субботу, 24 августа, в 16.30 по мск.