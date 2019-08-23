Дмитрий Квартальнов: «Есть небольшие проблемы, которые надо решить до начала сезона»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (4:2) и рассказал о планах команды на предстоящие два безматчевых дня на Кубке латвийской железной дороги в Риге.

— Тяжелый матч сегодня, в общем-то, был. Вы знаете, качество льда сегодня почему-то не понравилось. Ребята очень много бегали, потратили силы, а лед был плохой. Опять же говорю, я не сторонник каких-то оправданий — третья игра для нас, у нас многие играли третий матч подряд, тяжеловато здесь. Сыграли хорошо, выиграли третий период — вчера мы, по-моему, тоже выиграли третий период. Это плюс для нас, но очень много еще работы, очень многое нам предстоит сделать.

— При этом закончились удаления.

— Они в начале матча были, мы в такой минус хороший ушли, потом догнали соперника. Это плюс большой, что довели до победы, но в конце там тоже пришлось немного понервничать.

— Три из четырех шайб были заброшены с пятачка. О чем это говорит?

— Мы немного направили туда ребят, и, в общем-то, три гола в большинстве — это хорошо. Хорошо, что первое звено забило, это здорово.

— Предыдущие два дня лед был лучше?

— Мы днем играли, я думаю, что все из-за этого. Вечером, мне кажется, качество льда оставляет желать лучшего. Не то, что ребята жалуются — мы это сами видим.

— Обилие стычек в третьем периоде как-то можете объяснить?

— Не знаю, это хоккей. Но могу сказать, что никто не хотел играть грязно. Здесь так получается.

— Чуть больше недели до начала сезона. Насколько, по-вашему, команда готова физически?

— Есть небольшие проблемы, которые надо решить. Так тяжело что-то говорить, нам надо подойти к сезону, неделька еще есть — это хорошо.

— Тем не менее показалось, что в единоборствах «Ак Барс» был сильнее и злее, особенно во втором периоде.

— Я думаю, что и они играли хорошо, единоборства держали. Мы немного в третьем периоде чуть поменяли рисунок игры, здесь так показалось. Держали такую нить, в общем-то, просили ребят. Третий матч — тяжело, такой календарь непонятный, сейчас два дня выходных. Ждем еще одну игру.

— Как раз про выходные. Непривычно, что два дня. Как подойдёте к ним?

— Мы, наверное, завтра отдохнем. Не наверное даже — я уже знаю, ребятам сказал. Все-таки этот лед у нас очень много энергии забрал, — сказал Квартальнов.

Напомним, «Ак Барс» выиграл все три матча на турнире в Риге. Последняя победа — над «Локомотивом» со счетом 4:2.