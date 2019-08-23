ВМФ России получит шесть подлодок в следующем году

Военно-морской флот России в 2020 году получит сразу шесть подводных лодок, из них четыре атомных, от предприятий судостроительной отрасли. Это произойдет впервые за 28 лет.

«Севмаш» в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск», — передает ТАСС.

Также «Севмаш» сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852.

Кроме того, «Адмиралтейские верфи» сдадут ВМФ две дизель-электрические подлодки: «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

Отмечается, что такое количество субмарин за год флот не получал с 1992 года. На регулярной основе ВМФ начал получать подлодки с 2013 года.

Напомним, атомная подводная лодка «Казань» пройдет все основные испытания до конца 2019 года. В настоящее время завершается размагничивание, субмарина выйдет в море уже в июле

