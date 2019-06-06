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Атомная подлодка «Казань» выйдет в море в июле

10:46, 06.06.2019
Атомная подлодка «Казань» выйдет в море в июле
Фото: скриншот - youtube.com

Атомная подводная лодка «Казань» пройдет все основные испытания до конца 2019 года. Об этом сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время завершается размагничивание, субмарина выйдет в море уже в июле.

«Как только там будут решены принципиальные вопросы, связанные с выявленными недостатками, недоработками систем, мы об этом обязательно скажем», — цитирует ТАСС Рахманова.

О каких недостатках идет речь, глава госкомпании не уточнил.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году атомная подлодка «Казань» впервые выстрелит «Цирконом».

ПромышленностьОПК
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