Банковские карты предложили блокировать при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону. Планируется продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.

В закон предлагается внести поправки, которые позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности транзакции. Если отправитель денег обратился в полицию и получил там талон-уведомление, то блокировка может действовать 30 рабочих дней.

На такой же срок можно будет блокировать сомнительную операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Если отправитель средств не предпримет таких действий, то карта получателя денег будет разморожена через два дня.

Сейчас заблокировать карту возможно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент понимает, что деньги украдены, только после списания средств. И юридических оснований для возврата денег у банка отправителя уже нет, отмечает «КоммерсантЪ».

Однако существует временной лаг между зачислением средств и снятием их в банкомате, и именно это время будет у банка-получателя на то, чтобы временно заблокировать полученные мошенническим путем средства.

Ранее сообщалось, что жительница Казани, желая заработать на бирже, перевела мошенникам со счетов банковских карт в общей сумме 438 тысяч рублей.

