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Китай отказался участвовать в переговорах по контролю за вооружением

23:53, 22.08.2019
Китай отказался участвовать в переговорах по контролю за вооружением
Фото: wikimedia.org / Mr_Bullitt

Постпред КНР при ООН призвал Россию и США не расторгать договор о Стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3). При этом Китай не собирается участвовать в переговорах по контролю за вооружением.

«Мы призываем Россию и Соединенные Штаты продолжать диалог по стратегической безопасности и двусторонним вопросам разоружения, взять на себя обязательства продлить СНВ-3 и продолжать существенные сокращения своих ядерных арсеналов», — приводит «РИА Новости» слова китайского дипломата.

Представитель США заявил, что страна не имеет наземных ракет средней дальности. С российскиой стороны поступило заявление, что Соединенные Штаты давно нарушали расторгнутый договор ДРСМД.

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