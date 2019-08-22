Китай отказался участвовать в переговорах по контролю за вооружением

Постпред КНР при ООН призвал Россию и США не расторгать договор о Стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3). При этом Китай не собирается участвовать в переговорах по контролю за вооружением.

«Мы призываем Россию и Соединенные Штаты продолжать диалог по стратегической безопасности и двусторонним вопросам разоружения, взять на себя обязательства продлить СНВ-3 и продолжать существенные сокращения своих ядерных арсеналов», — приводит «РИА Новости» слова китайского дипломата.

Представитель США заявил, что страна не имеет наземных ракет средней дальности. С российскиой стороны поступило заявление, что Соединенные Штаты давно нарушали расторгнутый договор ДРСМД.