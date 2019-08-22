Принадлежащий «ВИМ-Авиа» аэропорт Братска внес изменения в устав перед продажей

ПАО «Аэропорт Братск» сообщило о внесении изменений в устав. Эти изменения произошли на фоне предположительной продажи аэропорта в ходе конкурсного производства обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа», которой принадлежит объект.

Пока изменения касаются только адреса компании, следует из сообщения на портале раскрытия.

Однако еще в феврале губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил о планах правительства региона принять в собственность аэропорт.

Ранее на торгах по продаже имущества зарегистрированной в Татарстане «ВИМ-Авиа» конкурсному управляющему удалось реализовать два автомобиля и выручить за них 2,4 млн рублей.