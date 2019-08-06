«ВИМ-Авиа» удалось продать два автомобиля за 2,4 млн рублей

Конкурсный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа» подвел итоги торгов по продаже транспортных средств перевозчика. На аукционе удалось продать два автомобиля и выручить за них 2,4 млн рублей.

Согласно сообщению, с молотка ушли Toyota RAV4 и пикап Mitsubishi L200. Первый обошелся покупателю в 1,38 млн рублей, второй продан за 1,07 млн рублей.

Заявки на остальные авто, в том числе Mercedes-Benz E 200 4Matic, Mitsubishi Outlander и Ford Transit не подавались.

Напомним, что эти лоты уже выставлялись на торги и не были куплены. В сентябре 2018 года авиакомпания была объявлена банкротом. При этом управляющий обнаружил ряд сомнительных сделок.