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«ВИМ-Авиа» удалось продать два автомобиля за 2,4 млн рублей

10:47, 06.08.2019
«ВИМ-Авиа» удалось продать два автомобиля за 2,4 млн рублей
Фото: wikipedia.org / Igor Bubin

Конкурсный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа» подвел итоги торгов по продаже транспортных средств перевозчика. На аукционе удалось продать два автомобиля и выручить за них 2,4 млн рублей.

Согласно сообщению, с молотка ушли Toyota RAV4 и пикап Mitsubishi L200. Первый обошелся покупателю в 1,38 млн рублей, второй продан за 1,07 млн рублей.

Заявки на остальные авто, в том числе Mercedes-Benz E 200 4Matic, Mitsubishi Outlander и Ford Transit не подавались.

Напомним, что эти лоты уже выставлялись на торги и не были куплены. В сентябре 2018 года авиакомпания была объявлена банкротом. При этом управляющий обнаружил ряд сомнительных сделок.

БизнесАвто Татарстан
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