Камила Валиева: «У Загитовой тоже были переломы, но она не сдалась и выиграла Олимпиаду»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем отношении к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

«Мне очень нравится Алина Загитова. Я перед ней сижу в раздевалке, и когда я только-только вышла на лед и была рядом с Алиной, мне было настолько страшно ей помешать, что когда я видела Алину, сразу отъезжала к бортику.

Я смотрю на нее и понимаю, что нельзя сдаваться. У нее же тоже были переломы, она говорила, что заново училась ходить. Но не сдалась, работала для какой-то цели, чтобы выиграть ОИ. И в этом году она тоже не сдавалась, чтобы взять золото ЧМ».

Ранее Камила Валиева получила приглашение от внучки знаменитого художника Пабло Пикассо.