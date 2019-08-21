Камила Валиева получила приглашение в гости от внучки Пабло Пикассо

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей новой программе «Девочка на шаре» и приглашении от внучки знаменитого художника Пабло Пикассо.

«В начале программы я оживаю, смотрю на мир, еще не знаю, что это. В середине программы я понимаю, что этот мир мне очень нравится, что я хочу здесь остаться, но в конце концов мне все-таки нужно будет возвратиться в картину.

Внучка художника Диана Пикассо писала моему фан-клубу, чтобы я к ним приехала. Может быть, после окончания этого сезона я все-таки поеду к ним», — рассказала Валиева.

Отметим, что программа «Девочка на шаре» основана на образе девочки с одноименной картины художника Пабло Пикассо.