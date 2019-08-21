Камила Валиева получила приглашение в гости от внучки Пабло Пикассо
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей новой программе «Девочка на шаре» и приглашении от внучки знаменитого художника Пабло Пикассо.
«В начале программы я оживаю, смотрю на мир, еще не знаю, что это. В середине программы я понимаю, что этот мир мне очень нравится, что я хочу здесь остаться, но в конце концов мне все-таки нужно будет возвратиться в картину.
Внучка художника Диана Пикассо писала моему фан-клубу, чтобы я к ним приехала. Может быть, после окончания этого сезона я все-таки поеду к ним», — рассказала Валиева.
Отметим, что программа «Девочка на шаре» основана на образе девочки с одноименной картины художника Пабло Пикассо.СпортФигурное катание
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