Замглавы МЭР России Михаил Бабич посетил в Татарстане компанию «Эйдос»

Заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич вместе с министром экономики Татарстана Фаридом Абдулганиевым посетил производство тренажеров-симуляторов и интерактивных комплексов «Эйдос».

Бабич уже посещал компанию в 2012 году в статусе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Тогда он дал рекомендации тиражировать опыт «ЭЙДОС» в ПФО.

Сегодня Михаил Бабич ознакомился с последними моделями медицинских симуляторов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что экс-полпред президента РФ и бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Он будет курировать в министерстве ряд вопросов, в том числе вопросы интеграции Союзного государства, ЕАЭС, СНГ.