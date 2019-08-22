Станислав Черчесов: «При формировании состава на матч с Шотландией учитываем визовый вопрос»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о проблемах с формированием состава на матч против команды Шотландии, который пройдет в Глазго.

«У нас есть пара туров в чемпионате страны, есть игры в Лиге Европы, внимательно смотрим и принимаем те или иные решения. Охватили достаточно большой круг, потому что играем в Шотландии, туда нужно заранее делать визы, которые не сделать за один день. Антон Шунин вот получил травму, поэтому выведен из числа кандидатов в сборную. Ответственные игры, нам нужно четко понимать, что делать, чтобы проявить себя», — сказал Черчесов.

Напомним, сборная России 6 сентября в Глазго сыграет с национальной командой Шотландии. 9 сентября россияне проведут матч против сборной Казахстана в Калининграде.