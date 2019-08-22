Олимпийский чемпион Виктор Ан продает квартиру, подаренную ему за успехи в Сочи

Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан выставил на продажу свою квартиру в Санкт-Петербурге. Она была подарена спортсмену в 2014 году после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи.

Стоимость трехкомнатной квартиры спортсмен оценил в 12 млн руб. Сам Ан в ней никогда не жил, жилье сдавалось в аренду за 50 тысяч рублей в месяц. Квартира оборудована двумя лоджиями, на кухне встроена техника, а также есть три санузла.

«Рядом река Нева и живописный вид: есть где прогуляться и подышать свежим воздухом. Прямая продажа. Один собственник более пяти лет», — говорится в объявлении о продаже.

Отметим, что на Олимпийских играх в Сочи Ан под флагом России завоевал три золотых медали.