В России предложили снизить налог на доход для многодетных матерей

В России предложили снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, он написал соответствующее письмо в адрес министра финансов Антона Силуанова.

По мнению депутата, предложение важно в связи с национальной важностью развития института семьи, а также в целях стабилизации демографической ситуации и дальнейшей поддержки материнства и детства в России.



Льготный налоговый режим следует внедрять в качестве эксперимента в Хакасии, Забайкальском крае, Туве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области. Именно в этих регионах, по экспертным оценкам, многодетные семьи сталкиваются с наибольшей угрозой ограничения доступа к экономической и социальной сферам, сказано в обращении, пишет RT.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили о предоставлении дополнительных льгот по имущественным налогам для многодетных семей, которые предусмотрены Федеральным законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 15 апреля.