В ФНС рассказали о дополнительных налоговых льготах многодетным семьям

В Федеральной налоговой службе сообщили о предоставлении дополнительных льгот по имущественным налогам для многодетных семей, которые предусмотрены Федеральным законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 15 апреля.



Так, для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м площади одного участка, сообщили в Инспекции ФНС России по Московскому району Казани.

Также законом предусмотрено предоставление дополнительных налоговых вычетов по налогу на имущество физлиц в размере 5 кв. м общей площади квартиры, ее части или комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.



Новые льготы распространяются и на налоги за 2018 год, которые необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2019 года.



Напомним, что закон о предоставлении дополнительных льгот по имущественным налогам для многодетных семей был одобрен Госдумой РФ в третьем чтении 4 апреля.

