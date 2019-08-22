Голикова: большинство наших выпускников выбирают СПО

Вице-премьер России Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту WorldSkills в Казани, заявила, что 59% российских выпускников выбирают среднее профессиональное образование.

Она отметила, что в России появится сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки, где будут изучать профессии будущего. До конца года такие центры будут созданы в 14 регионах.

Ранее Татарстан вошел в число 14 субъектов РФ, которым уже перечислены субсидии на создание центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Конкретная сумма средств не называется.