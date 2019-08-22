Казанский пристав осужден за увод имущества из-под ареста

Фото: "Реальное время"

В Казани вынесли приговор бывшему приставу-исполнителю Советского отдела УФССП по РТ Ранилю Залялову. Как установил Вахитовский райсуд, в мае 2018-го он незаконно освободил из-под ареста имущество должницы на 4,5 млн рублей, и в тот же день должница избавилась от него.



В результате такого подхода к исполнению судебных решений без взысканных средств остались Минземимущество РТ и частное лицо.

В коррупции Залялова не обвиняли — лишь в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Вину он полностью признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района Казани.

В прениях гособвинитель запросил для пристава 3-летний срок. Судья Наиль Камалетдинов постановил наказать Залялова 1,5 года лишения свободы условно.

Приговор еще не вступил в силу.

Ранее в Вахитовском суде завершилось рассмотрение дела о картриджной афере в «Почте России».