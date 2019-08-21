В Казани вынесли приговор по картриджной афере в «Почте России»

Фото: «Реальное время» (крайний слева — Шевелев, крайний справа — Хакимов)

Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-начальнику отдела информационных технологий Казанского логистического почтового центра ФГУП «Почта России» Владимиру Шевелеву. Он признан виновным в афере с получением денег от поставщика контрафактных картриджей и наказан условным сроком 3 года со штрафом 70 тысяч рублей.



В прениях гособвинитель Степан Спиридонов просил признать Шевелева взяточником, отправить его на 8 лет в колонию и наказать штрафом в 7-кратном размере взятки, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.

Судом установлено, что в июле 2013-го Шевелев получил от директора компании «Фарком» Фарида Хакимова 180 тысяч рублей, обещая ему отсутствие претензий к картриджам, которые компания Хакимова взялась поставить почтовикам Татарстана за 5 млн рублей.

Такую же сумму, согласно приговору, Шевелев попросил и позже, однако не получил их. Первый эпизод дела суд квалифицировал как мошенничество в крупном размере, второй — как покушение на таковое. Исследовав доказательства, суд пришел к выводу: реальной возможности способствовать подписанию или аннулированию контракта подсудимый не имел — решения в региональном управлении ФГУП принимали комиссионно.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Напомним, потерпевшими в другой картриджной афере признаны Госалкогольинспекция РТ и госпиталь ветеранов.