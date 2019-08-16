РАН: лесные пожары в Сибири не связаны с незаконной вырубкой

Директор Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук Александр Онучин в разговоре с «Реальным временем» заявил, что лесные пожары в Сибири никак не связаны с незаконной вырубкой леса. Пожары происходят в основном в труднодоступных местах, где лес не представляет ценности.

— Рубят леса наиболее продуктивные, в доступной зоне. А перекинуться пожары за тысячи километров не могут. Все очаги пожаров возникают на месте. Они же пятнами [на карте] появляются, как шкура леопарда. Если бы пожар пошел, была бы полоса, фронт, но такого же нет, — добавил эксперт.

Напомним, в августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что леса поджигают умышленно. Кроме того, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что на фоне лесных пожаров Россия может запретить экспорт леса в Китай. Вместе с тем Онучин добавил, что незаконной вырубкой леса занимаются не китайцы, а преимущественно жители России.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».