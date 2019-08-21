Сергей Семак дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 4-го тура между питерским клубом и «Ахматом» (0:0). Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание специалисту.

«Сергей Богданович лично присутствовал на заседании по этому эпизоду. Он пытался несколько раз лично дозвониться Матюнину для извинений, он их передал через корпус. Извинения были приняты.

Такое поведение для Семака не свойственно. Он ни разу не посещал КДК ранее ни в качестве тренера, ни в качестве игрока. Но прецедент произошел.

Наказание следующее: за оскорбительное поведение Семак получает дисквалификацию на два матча чемпионата России. Один матч официально, другой условно. Штраф — 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона», — передает слова Григорьянца Sport24.