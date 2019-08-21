Два грузовика на М-7 в Татарстане столкнулись и перекрыли дорогу

На трассе М-7 в Татарстане, вблизи границы с Чувашией, два грузовых автомобиля столкнулись и перекрыли дорогу. Видеозапись этого появилась в социальных сетях.

В столкновении поучаствовала грузовая фура и самосвал КАМАЗ. В результате аварии одна полоса оказалась полностью перекрыта, другая полоса — частично. На видеозаписи в социальных сетях видно, что машинам приходится объезжать место аварии по обочине.

Напомним, на этой неделе в Татарстане грузовик с прицепом перевернулся на трассе и заблокировал проезд.

