Соцсети: в Татарстане грузовик с прицепом перевернулся на трассе и заблокировал проезд

На трассе Сарманово — Заинск перевернулся грузовой автомобиль с прицепом. Сообщение и фотографии аварии появились сегодня в социальных сетях.

Как следует из опубликованных фотографий, прицеп автомобиля опрокинулся набок, рассыпав содержимое. В результате ДТП проезд по трассе в обе стороны временно оказался перекрыт.

Напомним, на этой неделе на трассе под Казанью сгорел автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ.

