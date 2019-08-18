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Соцсети: в Татарстане грузовик с прицепом перевернулся на трассе и заблокировал проезд

17:18, 18.08.2019
Соцсети: в Татарстане грузовик с прицепом перевернулся на трассе и заблокировал проезд
Фото: vk.com/almet_dps

На трассе Сарманово — Заинск перевернулся грузовой автомобиль с прицепом. Сообщение и фотографии аварии появились сегодня в социальных сетях.

Как следует из опубликованных фотографий, прицеп автомобиля опрокинулся набок, рассыпав содержимое. В результате ДТП проезд по трассе в обе стороны временно оказался перекрыт.

Напомним, на этой неделе на трассе под Казанью сгорел автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ.

Происшествия Татарстан
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