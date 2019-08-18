Соцсети: в Татарстане грузовик с прицепом перевернулся на трассе и заблокировал проезд
На трассе Сарманово — Заинск перевернулся грузовой автомобиль с прицепом. Сообщение и фотографии аварии появились сегодня в социальных сетях.
Как следует из опубликованных фотографий, прицеп автомобиля опрокинулся набок, рассыпав содержимое. В результате ДТП проезд по трассе в обе стороны временно оказался перекрыт.
Напомним, на этой неделе на трассе под Казанью сгорел автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ.
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