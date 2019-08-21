Росстат вторую неделю подряд фиксирует снижение цен на товары

С 13 по 19 августа 2019 года потребительские цены снизились на 0,1%.

Напомним, что за 6—12 августа потребительские цены в России снизились на 0,1%. Дефляция была также зафиксирована с 23 по 29 июля. Таким образом, снижение цен наблюдается вторую неделю подряд и третий раз за 2019 года.

В целом с начала года инфляция в России набрала 2,5%, а в годовом выражении на 19 августа составила около 4,3%, сообщает Росстат.

Снижение цен с 13 по 19 августа наблюдается на сахар-песок (0,9%), баранину (0,5%), молоко стерилизованное (0,4%), свинину (0,3%) и т. д. Стоимость плодоовощной продукции в среднем упала на 3,9%, в том числе на помидоры — 8,7%, картофель и морковь — 6,6%, лук репчатый — 6,3%.