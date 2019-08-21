На обслуживание помещений полпредства Татарстана в России направят 2,1 млн рублей

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации готово заплатить из бюджета РТ 2,1 млн рублей на услуги по эксплуатации своих зданий.

Услуги по обслуживанию должны быть оказаны с 1 октября по 31 декабря 2019 года по адресу: город Москва, 3-й Котельнический переулок, дом 13/15, стр. 1.

В перечень работ входят эксплуатация инженерного оборудования и сетей двух зданий общей площадью 4 804,5 кв. м, в том числе внутреннего электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, ливнестоков, вентиляции, выездных ворот, кровли зданий, фасада зданий, подпорной стены, периметра забора и т. д.

В технической документации на сайте госзакупок уточняется, что при оказании услуг запрещается применять токсичные, дурно и сильно пахнущие строительные материалы, курить и распивать спиртные напитки, слушать музыку без наушников, громко разговаривать и применять нецензурные выражения, а также вступать в пререкания с сотрудниками полпредства.