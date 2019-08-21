Во «ВКонтакте» появился сервис с товарами AliExpress
В мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появился сервис AliExpress.
Через него можно просмотреть полный ассортимент интернет-магазина, оформить доставку и оплатить заказы. Сервис был разработан на платформе VK Mini Apps, он открывается прямо в приложении соцсети.
Ранее стало известно, что у интернет-гипермаркета AliExpress появился российский партнер, который будет размещать в своих магазинах витрины компании с образцами товаров. Покупатели смогут заказать понравившийся товар, просканировав его QR-код.Технологии
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