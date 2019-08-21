В Казани вновь пытаются продать здание «Анкор Банка» за 152 миллиона

В Казани вновь выставили на торги имущество «Анкор Банка». Объявление опубликовало сегодня АО «Российский аукционный дом». Первым лотом идет головной офис банка по ул. Братьев Касимовых, 47. Общая площадь четырехэтажного особняка почти 1 800 кв. м, начальная стоимость — 152 млн рублей.

Также в перечне продаваемой недвижимости: нежилое помещение в Казани на Сибирском тракте, 32 площадью (122 кв. м) за 8 млн рублей и квартира в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова канала, 31 за 8,7 млн рублей. Далее по списку идут банковские мебель и оборудование.

Ранее «Реальное время» сообщало, что бизнесмен из Ленинградской области приобрел у «Анкор Банка» ценные бумаги на 133 млн рублей.

