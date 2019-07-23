Бизнесмен из Ленинградской области приобрел у «Анкор Банка» ценные бумаги на 133 млн рублей

АО «Российский аукционный дом», действующий на основании договора поручения с конкурсным управляющим «Анкор Банка» — Агентством по страхованию вкладов (АСВ), сообщил о продаже паев ЗПИФН «Фонд — Городская недвижимость» бизнесмену из Ленинградской области Анатолию Вожову.

Согласно информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкростве, сумма продажи ценных бумаг, которые находятся в залоге у ПАО «Татфондбанк», составила 133 млн рублей.

Паи ЗПИФН «Фонд — Городская недвижимость» находятся под управлением ООО УК «Ак Барс Капитал». Головной компанией ЗПИФН «Фонд — Городская недвижимость», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.



Напомним, в конце марта АСВ выставило на торги имущество АО «Анкор Банк Сбережений». Общая начальная цена составила 669,9 млн рублей.

