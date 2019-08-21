Матч «Ростов» — «Рубин» обслужит Мешков, «Уфа» — «Зенит» доверили Иванову
Определились арбитры и инспекторы на матчи предстоящего 7-го тура Российской премьер-лиги по футболу.
Система видеоповторов VAR в этот раз также будет использоваться в двух матчах — «Краснодар» — «Локомотив» и «Урал» — «Сочи».
«Ростов» — «Рубин»
Судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
«Уфа» — «Зенит»
Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Крылья Советов» — «Спартак»
Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Арсенал» — «Оренбург»
Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Тамбов» — «Динамо»
Cудья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
«Краснодар» — «Локомотив»
Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
ЦСКА — «Ахмат»
Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Урал» — «Сочи»
Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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