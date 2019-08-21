Россия может выдать Украине пятерых осужденных

Пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в России, могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

Это Владимир Балух (приговорен к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов), Павел Гриб (осужден на 6 лет колонии по обвинению в содействии терроризму), Александр Кольченко (приговорен к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, обвинен в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму), а также Станислав Клых и Николай Карпюк (их приговорили к 20 годам и 22,5 года колонии строгого режима соответственно по обвинению в участии в 90-х годах в военных действиях в Чечне) . Накануне их перевели из исправительных колоний в СИЗО «Лефортово» в Москве, пишет «Интерфакс».

Ранее на Украине предложили одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.