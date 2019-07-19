Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

На Украине предложили одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать «прекрасным первым шагом» для нормализации отношений между Киевом и Москвой.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель на своей странице в Facebook.

Напомним, что в середине мая прошлого года суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

