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Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

02:34, 19.07.2019
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Фото: скриншот видео youtube.com

На Украине предложили одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать «прекрасным первым шагом» для нормализации отношений между Киевом и Москвой.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель на своей странице в Facebook.

Напомним, что в середине мая прошлого года суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

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