В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал», чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года. Свое обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Чернышов предлагает запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. Точная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Также депутат предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство.

По мнению депутата, даже минимальный набор школьных принадлежностей (канцтовары, одежда, обувь) стоит дорого. Родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребенка в школу в ущерб другим семейным тратам.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — цитирует текст обращения RT.

Ранее эксперты назвали регионы, с самыми большими затратами на сборы ребенка в школу. Так, родители школьников из Казани и Уфы потратили 8,5 тыс. и 8,4 тыс. рублей соответственно.