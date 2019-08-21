Роналду раскритиковал рост цен на игроков в мировом футболе

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подверг критике рост цен на футболистов на трансферном рынке.

«В современном футболе сложно что-то просчитать. Клубы делают большую ставку на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше. Оставив в стороне переход Жоау Фелиша, сейчас любой игрок может стоить 100 млн, даже ничего не показав.

В футболе стало больше денег. Центральный защитник или вратарь теперь могут стоить по 70-80 млн. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живем и мы должны уважать его», — сказал Роналду.

Напомним, ранее Роналду был номинирован на звание лучшему футболисту сезона-2018/19.